Mancano agli occhialuti - Cruciverba

Soluzione 8 lettere : DIOTTRIE

Significato/Curiosita : Mancano agli occhialuti

Più esattamente, come un volto a cui viene a mancare una maschera». non mancano casi isolati come il volpone (1988), di maurizio ponzi (sorta di aggiornamento...

(fcorr) sarebbe di 17mm (~ 59 diottrie), e siccome 62 – 59 = 3, necessita di una lente divergente di circa –3 diottrie. con un calcolo per misure focali... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 9 luglio 2022

