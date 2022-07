Luogo per trebbiare - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Luogo per trebbiare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : AIA

Significato/Curiosita : Luogo per trebbiare

Non utilizzati, per il terzo mondo appare di enorme importanza avere comunque anche solo una modesta forza motrice, (per trebbiare, per pompare acqua,...

aia – codice iso 3166-1 di anguilla aia – codice nazione della fifa per anguilla aia – codice aeroportuale iata dell'aeroporto alliance municipal di alliance... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 9 luglio 2022

Altre definizioni con luogo; trebbiare; luogo di sbarco e imbarco; luogo troppo affollato; Il capoluogo della Guyana Francese; Si attraversa per accedere a un luogo ; Spiazzo per trebbiare ed essiccare i cereali; Cortili per trebbiare ; Gli spiazzi per trebbiare ; Cerca nelle Definizioni