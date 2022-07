Il loro gioco è tuttora in voga sulla sabbia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il loro gioco è tuttora in voga sulla sabbia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : BIGLIE

Significato/Curiosita : Il loro gioco e tuttora in voga sulla sabbia

il capo dei fedeli. costruire sulla roccia / sulla sabbia costruire sulla sabbia significa «costruire su presupposti deboli, su qualcosa di incerto e...

Buche per terra o biglie avversarie. con le biglie di queste dimensioni si gioca anche a bocce. il materiale più usato per le biglie era (ed è ancora)... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 9 luglio 2022

Altre definizioni con loro; gioco; tuttora; voga; sulla; sabbia; I rami degli alberi e il loro fogliame; Cremonini era il loro frontman; Dà doloro se punture; Ebbero le loro donne rapite dai Romani; gioco come il cubo di Rubik; Nel Medioevo teneva un banco pubblico di gioco ; Il gioco da tavola col vicolo stretto; Chi ha scarse capacità in un gioco ; Uno spettacolo tuttora seguito da numerosi appassionati; L'epoca geologica tuttora in corso; Scopri il vaccino antipolio per via orale tuttora in uso; tuttora privo di tutto; Imbottiture molto in voga negli anni Ottanta; Servono al voga tore; Atlete... in voga ; Azioni del voga tore; Serie tv sulla vita della regina Elisabetta II; Itinerario panoramico sulla costa californiana; Si chiede sulla soglia delle case altrui; Abbonda sulla bocca degli stolti; Mescolato con acqua e sabbia diventa calcestruzzo; sabbia a perdita d occhio; C è quello di sabbia e quello di nebbia; Cosi è detto il deserto costituito da dune di sabbia