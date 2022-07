Ingresso nell età matura per i bimbi ebrei: Bar __ - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ingresso nell età matura per i bimbi ebrei: Bar __. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : MITZVAH

Significato/Curiosita : Ingresso nell eta matura per i bimbi ebrei: bar __

Espiate (teshuvah). generalmente i bambini prima del bar mitzvah e le bambine prima del bat mitzvah, sono considerati senza peccato; pur se ciò concesso,... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 9 luglio 2022

Espiate (teshuvah). generalmente i bambini prima del bar mitzvah e le bambine prima del bat mitzvah, sono considerati senza peccato; pur se ciò concesso,...