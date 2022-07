Un fazzoletto che non si usa per soffiarsi il naso - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un fazzoletto che non si usa per soffiarsi il naso. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : FOULARD

Significato/Curiosita : Un fazzoletto che non si usa per soffiarsi il naso

Da moltissimi ritratti antichi. non era necessariamente adoperato per soffiarsi il naso o pulirsi la bocca, usi che, fino all'introduzione di norme più...

Il foulard è un fazzoletto, leggero e realizzato in vari materiali, seta, cotone o lana. nell'ambito dell'abbigliamento il loro utilizzo può essere vario... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 9 luglio 2022

