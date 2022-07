S era abituato a bere veleni - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: S era abituato a bere veleni. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : MITRIDATE

Significato/Curiosita : S era abituato a bere veleni

Di socrate per veleno non citando la cicuta. secondo aulo gellio invece socrate fu avvelenato per un infuso di cicuta e altri veleni.(antonio targioni...

Come mitridate il grande (µa µdt, mégas mithridátes) e chiamato nella storiografia moderna mitridate vi del ponto, o semplicemente mitridate vi... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 9 luglio 2022

Altre definizioni con abituato; bere; veleni; abituato a trionfare, non concepisce la sconfitta; È abituato a far lavorare il cervello; Si era abituato a bere veleni; Essenziale per bere vino; Albere llo giapponese in miniatura; Iniziali di bere nger; Bisognosi di bere ; Ha la coda veleni fera; Antidoti contro i veleni ; Pesce dei fondali sabbiosi dagli aculei veleni feri; I veleni per gli antichi; Cerca nelle Definizioni