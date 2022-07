Dolce austriaco e altoatesino ripieno di mele - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Dolce austriaco e altoatesino ripieno di mele. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : STRUDEL

Significato/Curiosita : Dolce austriaco e altoatesino ripieno di mele

Viene aggiunta mostarda di mele ed amaretto, ed infine i particolarissimi tortelli cremaschi, preparati con un ripieno di amaretti, uva passa, menta,...

Lo strudel (dal tedesco strudel, "vortice") è un dolce a pasta arrotolata o ripiena che può essere dolce o salata, ma nella sua versione più conosciuta... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 9 luglio 2022

