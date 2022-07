In cucina si adotta per filtrare - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: In cucina si adotta per filtrare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : COLINO

Significato/Curiosita : In cucina si adotta per filtrare

Spazio al gusto e all'esperienza di chi le adotta nasce dalla necessità di contrastare o almeno ridurre, in un abbinamento, le caratteristiche dominanti...

Tisaniera colino da tè, ha una dimensione che gli permette di essere appoggiato sul bordo della tazza, con la retina completamente al suo interno. colino o colo... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 9 luglio 2022

Altre definizioni con cucina; adotta; filtrare; La cucina raffinata; Fusione tra cucina messicana e statunitense; Quadrati di torta al cioccolato della cucina USA; Un vitello della cucina piemontese; Segregazione razziale che fu adotta ta in Sudafrica; Li adotta chi non può averne; La tragicomica battaglia descritta da Omero e tradotta da Leopardi; Tipo di addestramento che adotta i metodi soldateschi; Permette di filtrare sabbia o farina; Arnesi per filtrare liquidi; Lasciano filtrare poco; Si usa per filtrare una minestra; Cerca nelle Definizioni