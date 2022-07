Contratto provvisorio - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Contratto provvisorio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 11 lettere : PRELIMINARE

Significato/Curiosita : Contratto provvisorio

Il contratto collettivo nazionale di lavoro (abbreviato ccnl) è, nel diritto del lavoro italiano, un tipo di contratto di lavoro stipulato a livello nazionale...

Contratto preliminare – tipo di contratto nel quale le parti si obbligano, a vicenda, alla stipula di un contratto futuro preliminare – nello sport, turno... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 9 luglio 2022

