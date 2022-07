Confina con Norvegia, Svezia e Russia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Confina con Norvegia, Svezia e Russia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : FINLANDIA

Significato/Curiosita : Confina con norvegia, svezia e russia

Il confine tra la norvegia e la svezia ha una lunghezza di 1630 km, ed è il confine terrestre più lungo per entrambe le nazioni e per l'intera europa,...

Significati, vedi finlandia (disambigua). coordinate: 65°n 27°e / 65°n 27°e65; 27 la finlandia (in finlandese: suomi[·info], in svedese: finland[·info]),... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 9 luglio 2022

