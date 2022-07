Colorata come la regina dei fiori - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Colorata come la regina dei fiori. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : ROSATA

Significato/Curiosita : Colorata come la regina dei fiori

Ognuno dei 4 semi (cuori , quadri , fiori e picche , figure simmetriche sullo stile delle carte di rouen) e due jolly (uno dei quali più colorato dell'altro)...

La legge rosato, dal nome del suo relatore ettore rosato, ufficialmente legge 3 novembre 2017, n. 165 e comunemente nota come rosatellum bis o semplicemente... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 9 luglio 2022

Altre definizioni con colorata; come; regina; fiori; Dà una farina colorata ; Ventola colorata per bambini; Pianta colorata che fiorisce in autunno e inverno; colorata come l arcobaleno; Amati come divinità; come dire pochissimo; Saldo come una roccia; Lo è una parola come ... questa o quella; Serie tv sulla vita della regina Elisabetta II; Fu regina d Egitto; Fu regina di Sicilia nel XXII secolo; La Rover che era detta la regina del deserto; Malattia micotica pianta con fiori a campanula; L albero che fiori sce già a fine inverno; I fiori dell innocenza; Può essere di millefiori ; Cerca nelle Definizioni