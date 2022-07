La Città pechinese ex dimora della dinastia Ming - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La Città pechinese ex dimora della dinastia Ming. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : PROIBITA

Significato/Curiosita : La citta pechinese ex dimora della dinastia ming

la cina è stata leader mondiale nel campo della scienza e della tecnologia fino dalla dinastia ming. antiche scoperte e invenzioni cinesi come la carta...

Disambiguazione – se stai cercando l'omonimo film, vedi la città proibita. la città proibita (cinese: s, zijìnchéngp, letteralmente "città purpurea") è... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 9 luglio 2022

