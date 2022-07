Città di un attentato durante la maratona del 2013 - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Città di un attentato durante la maratona del 2013. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : BOSTON

Significato/Curiosita : Citta di un attentato durante la maratona del 2013

Voce principale: papa giovanni paolo ii. l'attentato a giovanni paolo ii è stato un tentativo di omicidio del papa commesso il 13 maggio 1981 in piazza...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi boston (disambigua). boston è una città degli stati uniti d'america, capoluogo della contea... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 9 luglio 2022

Altre definizioni con città; attentato; durante; maratona; 2013; città della Grecia in cui Cesare sconfisse Pompeo; città santa islamica; città in cui riposa la Bernadette di Lourdes; La città di Grey s Anatomy; Città dell attentato che scatenò la Grande Guerra; attentato ri capaci di efferate stragi; Progettò un attentato contro Francesco Giuseppe; Città siciliana nota per l attentato a Falcone; Sigarette destinate alle forze armate durante l ultima guerra; Bloccato da un difensore durante la partita; Unità operativa durante le elezioni; La zona di un ghiacciaio nella quale si accumulano le nevi durante le precipitazioni; Fu sconfitto a maratona ; maratona televisiva di beneficenza; Vinse a maratona ; Gelindo vinse la maratona alle Olimpiadi di Seul; Marco __, che vinse Sanremo nel 2013 ; Il cognome del vincitore di Sanremo 2013 ; Marco __: ha vinto il Festival di Sanremo 2013 ; La migliore __, film di Tornatore del 2013 ; Cerca nelle Definizioni