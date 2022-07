C è chi la macchia involontariamente di saliva - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: C è chi la macchia involontariamente di saliva. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : FEDERA

Significato/Curiosita : C e chi la macchia involontariamente di saliva

Efficaci. inoltre in estate, il fatto di bagnare la pelliccia provoca un raffreddamento grazie all'evaporazione della saliva. i gatti perdono il pelo all'inizio...

La federa è un sacco di stoffa, spesso coordinato con le lenzuola, che viene usato a foderare i cuscini del letto. il suo scopo è quello di proteggere... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 9 luglio 2022

Altre definizioni con macchia; involontariamente; saliva; Negozio in cui si smacchia no vestiti; È ottima per smacchia re; macchia violacea della pelle causata da sangue; Si macchia moralmente; Il cleptomane lo commette involontariamente ; Fa... strizzare l’occhio involontariamente ; Fa... strizzare l'occhio involontariamente ; La Laura che saliva sul treno delle 7:30 senza lui; Sono lacrimali, saliva ri, surrenali, ecc..; Le assaliva no i pirati; Assaliva con il trombone; Cerca nelle Definizioni