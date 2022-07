Chi è acuto capisce le cose così - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Chi è acuto capisce le cose così. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : ALVOLO

Significato/Curiosita : Chi e acuto capisce le cose cosi

Tutti pretendono le stesse cose e chiedon gli stessi diritti ("chi sente in modo diverso entra spontaneamente in manicomio"). ci si crea così il miserabile...

Altre definizioni con acuto; capisce; cose; così; Suono acuto e persistente; Rumore acuto e fastidioso; Urlo acuto e forte; Un acuto mancato; Non ne capisce uno chi non capisce niente; Disegni dei quali non si capisce nulla; Lo è chi capisce al volo; Chi non ne capisce uno... non capisce niente; Stando così le cose .; Terza fase freudiana dello sviluppo psicose ssuale; Collezionabili e appiccicose ; Lo sono cose vaghe e incerte; Si definisce così un fascio di rette parallele; Il caffè si ordina anche così ; così è la musica che si esegue in chiesa; così _ tutte, Mozart; Cerca nelle Definizioni