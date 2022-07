Arnese tutto buchi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Arnese tutto buchi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : COLINO

Significato/Curiosita : Arnese tutto buchi

Dal suolo. venivano fatte una serie di perforazioni, con gli arnesi di diorite. questi buchi venivano riempiti di legno, poi saturato d'acqua. i piccoli...

Tisaniera colino da tè, ha una dimensione che gli permette di essere appoggiato sul bordo della tazza, con la retina completamente al suo interno. colino o colo...

Altre definizioni con arnese; tutto; buchi; arnese con tanti denti; L arnese più facile da smarrire; arnese con i buchi; L arnese più facile da smarrire; Il loro gioco è tutto ra in voga sulla sabbia; Ampia borsa usata soprattutto per la spesa; Azienda che vende di tutto su Internet; Estraniarsi da tutto per riflettere meglio; Arnese con i buchi ; Un ottimo contorno per gli ossibuchi ; Presenta dei buchi ; buchi , infossamenti; Cerca nelle Definizioni