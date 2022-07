L antico nome della città indiana Vadodara - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: L antico nome della città indiana Vadodara. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : BARODA

Significato/Curiosita : L antico nome della citta indiana vadodara

Costituzione indiana, e anche nell'uso comune di varie lingue indiane, ci si riferisce all'india anche con il nome di bharat, anch'esso nome ufficiale con...

baroda – antica denominazione di vadodara, città del gujarat baroda – antico stato dell'india baroda – villaggio della contea di berrien, michigan baroda... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 9 luglio 2022

Altre definizioni con antico; nome; della; città; indiana; vadodara; Motoveicolo a tre ruote dal fascino antico ; Il transatlantico ... di DiCaprio; Mantello da uomo molto antico ; antico romano che ordì una celebre congiura; Il suo nome viene da quello di Vespucci; Il nome di Pretty Woman nel film; Il soprannome di Bruce Springsteen ing; Il nome dello scrittore di Montalbano; La Portman protagonista della pellicola Il cigno nero; Santo anacoreta della Chiesa orientale; Prominenza carnosa del palmo della mano; La sua comparsa segnava per gli Egizi il principio della piena del Nilo; città a sud della Francia prossima alla Spagna; La città pechinese ex dimora della dinastia Ming; città della Grecia in cui Cesare sconfisse Pompeo; città di un attentato durante la maratona del 2013; Antica medicina alternativa di origine indiana ; Canna indiana utilizzata per fare bastoni; Una specialità della cucina indiana ; Medicina tradizionale indiana ; Cerca nelle Definizioni