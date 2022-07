Alcolico prodotto distillando la vinaccia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Alcolico prodotto distillando la vinaccia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : GRAPPA

Significato/Curiosita : Alcolico prodotto distillando la vinaccia

L'orujo è una bevanda alcolica tipica della spagna ottenuta distillando bucce d'uva. in spagna il termine si usa anche in modo generico per indicare un...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi grappa (disambigua). la grappa è un'acquavite di vinaccia ricavata da uve prodotte e vinificate... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 9 luglio 2022

Altre definizioni con alcolico; prodotto; distillando; vinaccia; Le loro bacche sono la base di un noto alcolico ; L alcolico predominante nel cocktail Manhattan; L alcolico usato per fare lo spritz; Poco alcolico ; Ne ha molto il prodotto che si vende; Un famoso prodotto della Boemia; prodotto ... da macero; In economia, ciò che è prodotto in eccesso ing; Si ottiene distillando il petrolio greggio; Il liquore italiano prodotto dalla vinaccia ; Cerca nelle Definizioni