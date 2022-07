Accomunano nonni e zii - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Accomunano nonni e zii. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : NIPOTI

Significato/Curiosita : Accomunano nonni e zii

Fratelli e sorelle i nipoti (di zio) dei genitori sono i cugini i nipoti (di nonno) dei genitori sono figli o nipoti (di zio) nipote è un sostantivo invariabile... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 9 luglio 2022

