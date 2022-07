Accomuna il biliardo e i cantanti poco talentuosi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Accomuna il biliardo e i cantanti poco talentuosi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : STECCA

Significato/Curiosita : Accomuna il biliardo e i cantanti poco talentuosi

stecca – album di moreno loris stecca – pugile italiano maurizio stecca – pugile italiano stecca da biliardo – attrezzo usato nel gioco del biliardo stecca... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 9 luglio 2022

Altre definizioni con accomuna; biliardo; cantanti; poco; talentuosi; accomuna no nonni e zii; accomuna la spiaggia e il deserto; accomuna pittori e truccatori; accomuna fiori e degustazioni di vino; Un verbo coniugato dal giocatore di biliardo ; Quella da biliardo è in legno; Il bastone di chi gioca a biliardo ; Il bastone del biliardo ; È distintivo in molti cantanti ; cantanti come Enrico Caruso e Beniamino Gigli; Julio e Enrique __, cantanti spagnoli; Il terrore dei cantanti è prenderla; poco serio, superficiale; Ammasso di roba vecchia e di poco valore; Un uomo da poco può esserne una mezza; È poco più d un sentiero; Cerca nelle Definizioni