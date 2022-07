Accessori sportivi per le braccia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Accessori sportivi per le braccia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : MANICOTTI

Significato/Curiosita : Accessori sportivi per le braccia

Danneggiamento di svariati accessori, soprattutto fucili e pugnali, le cui alette vengono sovente rimosse per permettere agli accessori stessi di venire impugnati...

Si stanno adottando i manicotti d'imbarco per facilitare l'imbarco nelle navi da crociera, direttamente dal terminal. i manicotti d'imbarco forniscono... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 9 luglio 2022

