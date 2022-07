Una tipica torta salata emiliana - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Una tipica torta salata emiliana. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : ERBAZZONE

Significato/Curiosita : Una tipica torta salata emiliana

La cucina emiliana, come nella maggior parte delle regioni italiane, più che una cucina, è una costellazione di cucine che, in emilia, rappresenta il risultato...

Tipico erbazzone montanaro con il riso. ^ ricetta erbazzone o scarpazzone, su giallozafferano.it. url consultato il may 31, 2017. l'erbazzone è una torta... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 8 luglio 2022

Altre definizioni con tipica; torta; salata; emiliana; tipica abitazione pugliese; tipica casa di campagna inglese; Espressione di stupore tipica mente romana; Genere musicale tipica mente statunitense; Quadrati di torta al cioccolato della cucina USA; La torta di pan di Spagna e crema; Storta , contorta ; Una torta rustica della cucina gaetana; Pesce di acqua salata da sfilettare; Torta salata francese fra; L insalata ... peggiore per il Titanic; Sono inutili se si mangia solo l insalata ; La squadra emiliana in cui giocò Roberto Baggio; Esclamazione emiliana ; Quello fritto è una specialità emiliana ; La provincia emiliana di Fiorenzuola d Arda; Cerca nelle Definizioni