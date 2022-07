Tristi campi russi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Tristi campi russi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : GULAG

Significato/Curiosita : Tristi campi russi

I campi di concentramento (in tedesco: konzentrationslager, abbreviato in kl o kz), i campi di sterminio (in tedesco: vernichtungslager) e i campi di...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi gulag (disambigua). gulag (pron. [gu'lag]; in russo: - -... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 8 luglio 2022

Gli annunci più tristi dei quotidiani; Intristi rsi... come un cielo nuvoloso; Cupe e tristi ; Estremamente intristi ta, carica di malinconia; Lo Zoff tra i campi oni di calcio; Uno sterrato tra i campi ; La Valentina che fu pluricampi onessa di fioretto; Noto cavallo italiano che fu campi one di trotto; Boris che guidò la russi a; Nazionale africana ai Mondiali di calcio in russi a; Aerei da caccia russi ; Le gemelle... in russi a;