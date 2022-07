Trasporta clandestini con piccole barche a motore - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Trasporta clandestini con piccole barche a motore. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : SCAFISTA

Significato/Curiosita : Trasporta clandestini con piccole barche a motore

Spontaneamente si è messa a disposizione con la messa in mare di alcune barche e l'assistenza alle persone che raggiungevano la riva con i mezzi di salvataggio...

Nell'uso comune della lingua italiana il termine «scafista» è spesso utilizzato in ambito giornalistico per indicare chi porta immigrati irregolari utilizzando... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 8 luglio 2022

