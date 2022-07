Sostiene il piano stradale di un ponte - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Sostiene il piano stradale di un ponte. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato/Curiosita : Sostiene il piano stradale di un ponte

Tratta stradale e ferroviaria di 15,9 km che collega le città di copenaghen (danimarca) e malmö (svezia), realizzata tramite tunnel sottomarino e ponte - congiunti...

Interamente in acciaio (piloni - impalcato - stralli) sia ponti misti con piloni e impalcato in calcestruzzo armato oppure con impalcato in sistema composto, calcestruzzo-acciaio...