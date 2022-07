Soldati che combattono per chiunque li compensi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Soldati che combattono per chiunque li compensi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : MERCENARI

Significato/Curiosita : Soldati che combattono per chiunque li compensi

Composto v. sebbene non siano potenti come i supereroi corrotti che combattono, il gruppo compensa con la loro grinta, il loro accesso ad armi ed esplosivi di...

Disambiguazione – "mercenari" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi mercenari (disambigua). mercenario, indica, in generale, qualsiasi... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 8 luglio 2022

