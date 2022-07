Fa sfilare in passerella le sue creazioni - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Fa sfilare in passerella le sue creazioni. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : STILISTA

Significato/Curiosita : Fa sfilare in passerella le sue creazioni

Una passerella una modella di colore, dolores francine rhiney, sfidando le convenzioni dell'epoca (si è nei primi anni cinquanta). le sue creazioni sono...

Garavani, noto semplicemente come valentino (voghera, 11 maggio 1932), è uno stilista italiano, creatore dell’omonimo marchio. il brand valentino produce abiti... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 8 luglio 2022

