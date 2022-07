Romanzo storico di Scott ambientato in Inghilterra - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Romanzo storico di Scott ambientato in Inghilterra. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : IVANHOE

Significato/Curiosita : Romanzo storico di scott ambientato in inghilterra

Un romanzo storico di walter scott ambientato in inghilterra intorno al 1194. il romanzo è considerato dagli studiosi come il primo vero esempio di genere...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi ivanhoe (disambigua). ivanhoe (pron. inglese: ['avnho]; italiana: [i'vanoe] o [iva'ne])... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 8 luglio 2022

