Ridotto apporto di sangue in un area del corpo - Cruciverba

Soluzione 8 lettere : ISCHEMIA

Significato/Curiosita : Ridotto apporto di sangue in un area del corpo

Che la milza dei mammiferi è in grado di ospitare oltre il 50% dei monociti del corpo) e una notevole quantità di sangue venoso; emopoietica: questa funzione...

Grado di ischemia. questo è stato ampiamente dimostrato nel tessuto nervoso nel caso dello stroke. importante nella definizione del danno da ischemia sono... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 8 luglio 2022

