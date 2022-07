Si ricava nell abito - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si ricava nell abito. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : TASCA

Significato/Curiosita : Si ricava nell abito

Saturniidae. si ricava dal bozzolo prodotto da bachi da seta; il bozzolo può presentarsi in 5 diversi colori. si narra che la nascita della bachicoltura si debba...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi tasca (disambigua). la tasca è una sacca di dimensioni variabili ricavata o cucita su alcuni... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 8 luglio 2022

Altre definizioni con ricava; nell; abito; Danno frutti da cui si ricava un delizioso latte; Materiale ricava to dalle zanne di elefante; Stupefacente ricava to dalle foglie di cannabis; Fibra ricava ta da derivati del petrolio; Monte ricordato nell a Bibbia; Insieme a Dalila nell episodio biblico; nell a bici trasforma l energia cinetica in luce; Si vede sempre nell occhio altrui; abito ecclesiastico con giacca, camicia, pantaloni; abito da cerimonia con i pantaloni rigati; Lungo abito elegante maschile del passato fra; Un abito da matrimoni; Cerca nelle Definizioni