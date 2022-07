Quello tra deficit e pil si usa in economia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Quello tra deficit e pil si usa in economia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : RAPPORTO

Significato/Curiosita : Quello tra deficit e pil si usa in economia

Internazionali) si è mantenuto sostanzialmente stabile nell'ultimo ventennio registrando deficit tra l'1 ed il 2% del pil e rappresenta nel 2014 un deficit dell'1...

rapporto (ciclismo) – sistema di trasmissione a catena rapporto (matematica) – divisione tra due grandezze omogenee rapporto informativo – relazione su... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 8 luglio 2022

quello viola era un gruppo di attivismo politico; quello di pietra incombe pur non essendo nominato; quello delle creature è attribuito a San Francesco; quello africano è più grande dell asiatico; Lo sono i bilanci in deficit ; Sindrome che dà deficit nell interazione sociale; Fine... di deficit ; deficit di sviluppo di un organo o un tessuto; A testa nell economia lat; In economia , ciò che è prodotto in eccesso ing; Punto di pareggio in economia aziendale ing; Viene considerata un settore trainante dell economia