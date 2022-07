Quella al maraschino guarnisce i cocktail - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Quella al maraschino guarnisce i cocktail. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : CILIEGIA

Significato/Curiosita : Quella al maraschino guarnisce i cocktail

Una coppa adagiando al fondo una zolletta di zucchero con due gocce di angostura bitter, poi il cognac e lo champagne. si guarnisce con una fetta d'arancia...

Disambiguazione – se stai cercando l'omonimo colore, vedi ciliegia (colore). la ciliegia è il frutto del ciliegio (prunus avium). la pianta domesticata è stata ottenuta... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 8 luglio 2022

