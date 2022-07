Il più caro amico del guerriero greco Achille - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il più caro amico del guerriero greco Achille. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : PATROCLO

Significato/Curiosita : Il piu caro amico del guerriero greco achille

achille sia riuscito a fare, continua ad avanzare cercando di colpire il guerriero greco con la sua picca, ma il piè veloce (altro epiteto di achille)...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi patroclo (disambigua). patroclo (in greco antico: pt, pátroklos o pat, patrokls... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 8 luglio 2022

Altre definizioni con caro; amico; guerriero; greco; achille; Si possono pagare a caro prezzo; Manichino di neve col naso di caro ta; C è quel di caro ta; È... di caro ta; Il bimbo amico di E.T; Ma tu sei amico mio o del __; amico di Achille che lottò nella guerra di Troia; Un dotto islamico ; guerriero seguace della Divina Scuola di Hokuto; Un prode guerriero come Orlando; Il Marco che canta guerriero e L essenziale; Appesantiva il guerriero ; Il poeta greco celebre per gli inni di guerra; Arcipelago greco di cui fa parte Skopelos; Il filosofo greco autore de Il discorso vero; L Aristotele armatore greco amato dalla Callas; Una generò achille ; Subirono l ira di achille ; Amico di achille che lottò nella guerra di Troia; Il mitico padre di achille ;