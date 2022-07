Pesce di acqua salata da sfilettare - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Pesce di acqua salata da sfilettare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : PLATESSA

Significato/Curiosita : Pesce di acqua salata da sfilettare

Vari tipi di coltelli da cucina e abbinarli all'ingrediente esatto (si salvano antonino, francesco, ludovica e rocco). seconda prova: sfilettare un rombo...

La platessa (pleuronectes platessa [linnaeus 1758]), conosciuta anche come passera di mare (regolamento (ue) 2016/1679), è un pesce d'acqua salata, appartenente... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 8 luglio 2022

Un pesce appiattito; pesce arancione... con sguardo innamorato; pesce conservato in barili in Danimarca; pesce senza pinne che vive tra gli scogli; Vasta estensione d acqua ; L acqua nelle parole composte; Immensa distesa d acqua ; Piccoli corsi d acqua ; Torta salata francese fra; L insalata ... peggiore per il Titanic; Sono inutili se si mangia solo l insalata ; Un insalata composta;