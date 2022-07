Lo è per esempio la Giara di Gesturi in Sardegna - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo è per esempio la Giara di Gesturi in Sardegna. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : ALTOPIANO

Significato/Curiosita : Lo e per esempio la giara di gesturi in sardegna

la giara di gesturi, nota anche come sa jara manna, è un altopiano basaltico della sardegna centro-meridionale. ampia circa 4400 ettari prende il nome...

