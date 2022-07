Padre di figlio padre - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Padre di figlio padre. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : NONNO

Significato/Curiosita : Padre di figlio padre

Alexandre dumas, spesso chiamato alexandre dumas padre per distinguerlo dal figlio omonimo, (villers-cotterêts, 24 luglio 1802 – neuville-lès-dieppe,...

i nonni, rispettivamente il nonno (dal latino tardo: nonnus, « monaco, balio ») e la nonna, corrispondono...

