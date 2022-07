Noleggio che si può trasformare in acquisto ing - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Noleggio che si può trasformare in acquisto ing. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : LEASING

Significato/Curiosita : Noleggio che si puo trasformare in acquisto ing

Il leasing (pron. /'lis/, con s sorda; dall'inglese: lease /lis/; letteralmente: noleggio) è il contratto d'affitto con cui una parte, il concedente... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 8 luglio 2022

Altre definizioni con noleggio; trasformare; acquisto; Una forma di noleggio industriale; __ sharing: è un noleggio ; __ sharing, un tipo di noleggio ; 20sharing: un sempre più diffuso tipo di noleggio ; trasformare la forma a proprio piacimento; Permette di trasformare le reclute in soldati; trasformare facendo progredire gradualmente; trasformare in un aspro... condimento; Locazione che prevede la possibilità di acquisto ; acquisto al miglior rapporto qualità prezzo; Diritto di restituire un oggetto dopo l acquisto ; Ha un potere d acquisto ; Cerca nelle Definizioni