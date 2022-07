Metodo di terapia praticato mediante l uso di correnti elettriche - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Metodo di terapia praticato mediante l uso di correnti elettriche. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : DIATERMIA

Significato/Curiosita : Metodo di terapia praticato mediante l uso di correnti elettriche

Sull'induzione di convulsioni nel paziente mediante passaggio di una lieve corrente elettrica attraverso il cervello. la terapia fu sviluppata e introdotta negli...

Dizionario «diatermia» wikimedia commons contiene immagini o altri file su diatermia (en) diatermia / diatermia (altra versione) / diatermia (altra versione)... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 8 luglio 2022

