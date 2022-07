Membro della Camera - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Membro della Camera. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : ONOREVOLE

Significato/Curiosita : Membro della camera

La camera dei comuni è la camera bassa del parlamento del regno unito, di cui è il ramo dominante. la camera dei comuni è eletta a suffragio universale...

Dopoguerra, venendo poi esteso, dai deputati (“onorevole deputato” o, nell’uso comune, onorevole) e senatori (“onorevole senatore” o, nell’uso comune, senatore)... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 8 luglio 2022

Altre definizioni con membro; della; camera; Il Mauro che fu membro degli 883; membro del clero con giurisdizione in foro esterno; Il membro di una giunta di governo regionale; Un membro del gregge; Sveva della Tv; Eletto a Presidente della Turchia nel 2014; Proprio della Basilicata; Sempre prima della fine; Negli pneumatici ricopre la camera d aria; Piccola camera usata spesso come ripostiglio; Un lusso in hotel: __ in camera ; Aspira alla camera ; Cerca nelle Definizioni