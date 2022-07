Mangia alimenti di origine vegetale e animale - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Mangia alimenti di origine vegetale e animale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : ONNIVORO

Significato/Curiosita : Mangia alimenti di origine vegetale e animale

Disambiguazione – "alimenti" rimanda qui. se stai cercando la normativa sui sussidi regolati dal diritto civile, vedi alimenti (diritto). disambiguazione...

Wikizionario wikiquote contiene citazioni sull'onnivoro wikizionario contiene il lemma di dizionario «onnivoro» (en) onnivoro, su enciclopedia britannica, encyclopædia... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 8 luglio 2022

Altre definizioni con mangia; alimenti; origine; vegetale; animale; Non mangia di tutto; Le sue foglie si mangia no anche fritte; mangia re a sfinimento... o essere sballati; Persona che mangia con gusto: una buona __; alimenti conservati in salamoia; alimenti discussi; Alcuni alimenti sono conservati in barattolo così; Una materia colorante gialla per tessuti e alimenti ; Strumento a corde triangolare di origine russa; Antica medicina alternativa di origine indiana; Lo è il paese d origine ; Ci si conserva il concime di origine animale; Un prodotto vegetale proteico; Una fibra tessile vegetale ; Organismo vegetale che vive sott acqua; Classe di alimenti fonte proteica vegetale ; Morbidi pupazzi a forma di animale ; L animale della febbre alta; animale in senso dispregiativo; L animale che si associa all Australia; Cerca nelle Definizioni