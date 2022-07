Malattia autoimmune cronica della pelle - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Malattia autoimmune cronica della pelle. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : PSORIASI

Significato/Curiosita : Malattia autoimmune cronica della pelle

La tiroidite di hashimoto o tiroidite cronica autoimmune, descritta per la prima volta dallo specialista hakaru hashimoto nel 1912, è tra le più comuni...

Riconoscono più forme di psoriasi: la psoriasi pustolosa e forme non pustolose tra cui la psoriasi a placche (circa l'80% delle forme di psoriasi), guttata, inversa... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 8 luglio 2022

Altre definizioni con malattia; autoimmune; cronica; della; pelle; Una malattia che può essere mediterranea; malattia dell orecchio; Come una malattia ... di famiglia; malattia al tessuto muscolare del cuore; Malattia autoimmune relativa al glutine; cronica mente allargate, come certe vene; Malattia cronica da carenza di insulina; Infiammazione cronica dell'apice radicale dentale; Una malattia cutanea spesso cronica ; Eletto a Presidente della Turchia nel 2014; Proprio della Basilicata; Sempre prima della fine; Il nome della compianta giornalista italiana Alpi; Era fantasma in un film della saga di Star Wars; I disegni a fior di pelle ; Non star più nella pelle ; La cantante che ha lanciato Sulla mia pelle ; Legati per la pelle ; Cerca nelle Definizioni