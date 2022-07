Luciano, allenatore dell Inter dal 2017 - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Luciano, allenatore dell Inter dal 2017. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : SPALLETTI

Significato/Curiosita : Luciano, allenatore dell inter dal 2017

luciano spalletti (certaldo, 7 marzo 1959) è un allenatore di calcio ed ex calciatore italiano, di ruolo centrocampista, tecnico del napoli. nel corso...

luciano spalletti (certaldo, 7 marzo 1959) è un allenatore di calcio ed ex calciatore italiano, di ruolo centrocampista, tecnico del napoli. nel corso...

Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 8 luglio 2022