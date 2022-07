Locazione che prevede la possibilità di acquisto - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Locazione che prevede la possibilità di acquisto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : LEASING

Significato/Curiosita : Locazione che prevede la possibilita di acquisto

L'acquisto a riscatto (o con formula o opzione di riscatto) è una tipologia di contratto che riserva a chi ha il godimento del bene la possibilità di utilizzare...

Il leasing (pron. /'lis/, con s sorda; dall'inglese: lease /lis/; letteralmente: noleggio) è il contratto d'affitto con cui una parte, il concedente... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 8 luglio 2022

Altre definizioni con locazione; prevede; possibilità; acquisto; Un contratto di locazione ; Contratto di locazione di una cosa produttiva; Contratto di locazione di beni; Genera la differenza di alcuni composti in relazione alla collocazione degli atomi sostituenti; prevede prima le partecipazioni e poi le bomboniere; Il loro credo prevede la trasmigrazione dell anima; Lo sport che prevede decolli e atterraggi sulla neve; Quella romantica prevede una cena a lume di candela; L impossibilità di guardare la luce intensa; La realtà che espande le possibilità sensoriali; Così è chi non ha più possibilità di fuga; Seconde possibilità per gli eiminati da un torneo; Noleggio che si può trasformare in acquisto ing; acquisto al miglior rapporto qualità prezzo; Diritto di restituire un oggetto dopo l acquisto ; Ha un potere d acquisto ; Cerca nelle Definizioni