Hanno la precedenza nel passaggio a livello - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Hanno la precedenza nel passaggio a livello. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : TRENI

Significato/Curiosita : Hanno la precedenza nel passaggio a livello

Segnali e degli eventuali passaggi a livello. le funzioni di un posto di movimento sono quelle di consentire incroci e precedenze o di permettere il ricovero...

Vedi treno (disambigua). disambiguazione – "treni" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi treni (disambigua). il treno (da "traino" che a... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 8 luglio 2022

Altre definizioni con hanno; precedenza; passaggio; livello; hanno il vizio... delle bionde; Le hanno il gatto e il topo; hanno due facciate; L hanno montagne e galli; Decise in precedenza ; Citata in precedenza ; Hanno sempre la precedenza nei passaggi a livello; In precedenza ; passaggio per bottoni; Un passaggio praticato dall artiglieria nelle mura; Addetto al passaggio a livello; Un passaggio che attraversa l area di rigore; A livello ufficiale, l apolide non ne ha una; Rappresenta il governo a livello provinciale; Punto che porta gli avversari allo stesso livello ; Addetto al passaggio a livello ; Cerca nelle Definizioni