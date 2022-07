In Grecia era ionico, dorico o corinzio - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: In Grecia era ionico, dorico o corinzio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : CAPITELLO

Significato/Curiosita : In grecia era ionico, dorico o corinzio

Di origine greca (dorico, ionico, corinzio). tali ordini sono stati infatti sviluppati nell'architettura greca: il dorico e lo ionico a partire dalle sue...

Ibi (sa), vedi capitello (ibi). disambiguazione – se stai cercando l'omonima architettura religiosa, vedi capitello votivo. il capitello (dal latino capitellum)... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 8 luglio 2022

Altre definizioni con grecia; ionico; dorico; corinzio; Sedia tradizionale dell antica grecia ; __ danzante: mirabile statua bronzea dell antica grecia ; La capitale della grecia ; Bagna la grecia ; ionico , dorico o corinzio in architettura; In testa... all olimpionico ; Tempio ionico dell Acropoli di Atene; In testa... all olimpionico ; Invasero l Italia al comando di Teodorico ; La città romagnola con il Mausoleo di Teodorico ; Ionico, dorico o corinzio in architettura; Quello di Teodorico si trova a Ravenna; Ornamenti del capitello corinzio ; Ionico, dorico o corinzio in architettura; La pianta del capitello corinzio ; Ornamento del capitello corinzio ; Cerca nelle Definizioni