Il grande eroe di Burgos - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il grande eroe di Burgos. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : CID

Significato/Curiosita : Il grande eroe di burgos

Stai cercando altri significati, vedi el cid (disambigua). rodrigo díaz de bivar, o de vivar (vivar del cid, 1040 o 1043 – valencia, 10 luglio 1099),... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 8 luglio 2022

Altre definizioni con grande; eroe; burgos; Enrico, grande fisico; Un grande mollusco bivalve in tavola; Era grande per Ugo, Marcello, Philippe e Michel; Seconda isola delle Baleari per grande zza; L eroe dei due mondi vi andò a Caprera; Carlo, eroe italiano; eroe popolare inglese; Grande eroe spagnolo; I confini di burgos ; L'eroe di burgos ; L'eroe di burgos ;