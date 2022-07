Si forma in bocca coi cibi succulenti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si forma in bocca coi cibi succulenti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : ACQUOLINA

Significato/Curiosita : Si forma in bocca coi cibi succulenti

Nei vasi di argilla vengono ad essere particolarmente morbidi e succulenti – questo si deve alla superficie porosa dell'argilla. a causa di questa caratteristica...

Secrezione salivare, specie se in forma copiosa, è popolarmente definito acquolina in bocca, per il curioso generarsi di saliva alla sola vista di un alimento... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 8 luglio 2022

