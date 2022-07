La Flavia unica italiana ad aver vinto gli US Open - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La Flavia unica italiana ad aver vinto gli US Open. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.



Soluzione 8 lettere : PENNETTA

Significato/Curiosita : La flavia unica italiana ad aver vinto gli us open

Degli us open 2015, seconda italiana di sempre (dopo francesca schiavone) a essersi aggiudicata un torneo del grande slam, battendo in finale la connazionale...

Flavia pennetta wikimedia commons contiene immagini o altri file su flavia pennetta (it, en) sito ufficiale, su flaviapennetta.eu. (en) flavia pennetta, su...

Altre definizioni con flavia; unica; italiana; aver; vinto; open; flavia __, grande tennista; Tito e Vespasiano fecero parte di quella flavia ; Lo sono state flavia Pennetta e Roberta Vinci; Sportive come flavia Pennetta e Roberta Vinci; Regime fiscale con aliquota unica ing; Uno dei mezzi di comunica zione del cane; L inquinamento da apparecchiature per le radiocomunica zioni; Strumento di comunica zione con codice morse; Il nome della compianta giornalista italiana Alpi; Il Bolle della danza italiana ; La Wanda famosa attrice e soubrette italiana ; Vi è fondata la Repubblica italiana ; Sono tre per Saver io e Davide; Il musicista accusato di aver avvelenato Mozart; Può aver e il rubinetto; Si gira dopo aver la letta; Ha vinto i Mondiali di Calcio nel 2018; Certi assi del tennis hanno vinto il Grande; L anagramma di cretino... che non è convinto ; Ha vinto 7 Champions League; Software aperto a tutti: open __ ing; L Andre tennista protagonista del libro open ; È unita a Copen aghen dal ponte di Øresund; open Systems Interconnection; Cerca nelle Definizioni