Esplosivo di grande potenza - Cruciverba

Soluzione 7 lettere : TRITOLO

Maggior parte dei nitro-composti, è fortemente esplosivo e viene impiegato nella preparazione di miscele esplosive come ad esempio l'amatolo, in miscela con...

Il trinitrotoluene (noto anche come tritolo e spesso abbreviato in tnt) è un nitroderivato aromatico ottenuto per nitrazione del toluene. a temperatura...

