Eletto a Presidente della Turchia nel 2014 - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Eletto a Presidente della Turchia nel 2014. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : ERDOGAN

Significato/Curiosita : Eletto a presidente della turchia nel 2014

Politico turco, 12º e attuale presidente della turchia. in precedenza ha ricoperto la carica di primo ministro dal 2003 al 2014 e di sindaco di istanbul dal...

Disambiguazione – "erdogan" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi erdogan (disambigua). recep tayyip erdogan (afi: [e'dep tj'jip 'ædon]... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 8 luglio 2022

